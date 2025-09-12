Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
День сприятливий для роботи та завершення розпочатих справ. У особистому житті можливі важливі рішення.
Протягом усього дня над містом утримається ясне небо, без жодної хмаринки. Опадів не прогнозують.
В Україні 12 вересня святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.
