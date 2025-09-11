Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 вересня

11.09.2025 09:28 Рита Парфенова

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 12

Золочів – 11

Богодухів – 12

Коломак – 12

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 11

Слобожанське – 9

Куп’янськ – 14

Берестин – 13

Лозова – 11

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

