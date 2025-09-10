Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 9 вересня 2025 року.
Комментариев: 0
Цього дня гармонійно поєднуються логіка та емоції. Це створює чудові умови для важливих справ.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.
влажность:
давление:
ветер: