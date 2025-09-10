Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 вересня

10.09.2025 09:47 Рита Парфенова

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 12

Золочів – 12

Богодухів – 10

Коломак – 12

Великий Бурлук – 14

Печеніги – 10

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 12

Берестин – 10

Лозова – 12

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 9 вересня 2025 року.