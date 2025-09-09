Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 вересня

09.09.2025 11:12 Рита Парфенова

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 15

Золочів – 12

Богодухів – 10

Коломак – 13

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 10

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 12

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

