09.09.2025  11:12   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 вересня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) становить:

  • Харків – 15
  • Золочів – 12
  • Богодухів – 10
  • Коломак – 13
  • Великий Бурлук – 11
  • Печеніги – 10
  • Слобожанське – 14
  • Куп’янськ – 11
  • Берестин – 11
  • Лозова – 12
  • Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 8 вересня 2025 року.

 

