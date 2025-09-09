Лісничі розповіли про пожежі, що виникли на Харківщині

    
09.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

Майже всі пожежі в регіоні спалахнули у лісництвах Ізюмського надлісництва, які знаходяться за декілька кілометрів від зони бойових дій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Слобожанський лісовий офіс".
 
7 вересня, протягом усього дня на території області виникло 10 лісових пожеж загальною площею понад 15,2 га. Більша частина з них, на площі 14,8 га, – це загоряння, спричинені ворожими обстрілами.
 
 
Майже всі пожежі в регіоні спалахнули у лісництвах Ізюмського надлісництва, які знаходяться за декілька кілометрів від зони бойових дій: Андріївське, Борівське, Рубіжанське, Піщанське. Від падіння уламків ворожих безпілотників та обстрілів загорілися шпилькові лісові насадження. Гасіння пожеж ускладнюється замінованістю територій.
 
 
Попри загрози, працівники надлісництва спрацювали оперативно. На всіх локаціях була залучена техніка – пожежні модулі, пожежні автомобілі та трактори, а також лісівники-вогнеборці. Загалом – понад 10 одиниць техніки та 30 працівників лісництв. Разом зі службою ДСНС вчасно було локалізовано та погашено майже всі осередки загоряння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у побутовій пожежі в багатоповерхівці Харкова загинули двоє людей, вогнеборці врятували сусідку.
 
