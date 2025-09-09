У побутовій пожежі в багатоповерхівці Харкова загинули двоє людей, вогнеборці врятували сусідку (фото)

У ніч на 9 вересня у Шевченківському районі Харкова сталася пожежа в квартирі житлового будинку. Загинули двоє людей, ще одну жінку рятувальники евакуювали з задимленого приміщення.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, проти ночі 9 вересня, о 03:08, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в шістнадцятиповерховому будинку, що розташований у Шевченківському районі Харкова.
На місце події прибули два відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина. Під час прибуття вогнеборців полум’я охопило домашні речі та меблі на площі близько 10 кв. м у квартирі на дев’ятому поверсі.
У зоні загоряння було виявлено тіла двох загиблих – 65-річного чоловіка та 87-річної жінки. Із сусідньої квартири, яка була повністю задимлена, рятувальники евакуювали 78-річну жінку.
Пожежу локалізували о 03:49, а повністю ліквідували о 05:42. До робіт залучалося 15 співробітників ДСНС та три одиниці техніки.
Причини займання встановлюють фахівці.
