У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях

9 вересня через ремонтні роботи у Харківському метрополітені закрито виходи №2 на станції «Академіка Павлова» та №4 на станції «Захисників України».
У вівторок, 9 вересня, у Харківському метрополітені тимчасово обмежили роботу двох виходів із підвуличних переходів. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.
На станції «Академіка Павлова» закрито вихід №2 у напрямку вулиці Метлинського.
На станції «Захисників України» не працює вихід №4 у бік скверу.
Обмеження діятимуть до 17:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. У метрополітені закликали пасажирів планувати маршрут заздалегідь та перепрошують за незручності.
