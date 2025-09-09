    
09.09.2025  09:33

У Харківському метро тимчасово закрили виходи на двох станціях

9 вересня через ремонтні роботи у Харківському метрополітені закрито виходи №2 на станції «Академіка Павлова» та №4 на станції «Захисників України».

У вівторок, 9 вересня, у Харківському метрополітені тимчасово обмежили роботу двох виходів із підвуличних переходів. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

На станції «Академіка Павлова» закрито вихід №2 у напрямку вулиці Метлинського.

На станції «Захисників України» не працює вихід №4 у бік скверу.

Обмеження діятимуть до 17:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. У метрополітені закликали пасажирів планувати маршрут заздалегідь та перепрошують за незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рух транспорту на пр. Ювілейному, в районі Новосалтівського ринку при русі в бік вул. Познанської, обмежений до 21:00 9 вересня.
