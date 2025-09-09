На Харківщині за добу зафіксовано 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів рфь (фото)

    
09.09.2025  09:54   Рита Парфенова

Протягом 8 вересня під ударами російської армії опинилися Харківський, Ізюмський, Берестинський та Куп’янський райони. Поліцейські задокументували руйнування цивільної інфраструктури та внесли дані до ЄРДР за фактами обстрілів.


Фото: Поліція Харківської області

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Харківської області, застосовуючи РСЗВ, ударні безпілотники та FPV-дрони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію Харківської області.

Під вогнем 8 вересня перебували Харківський, Ізюмський, Берестинський і Куп’янський райони, де зафіксовано пошкодження житлових будинків, адмінбудівель та об’єктів господарства.

У селі Погонівка внаслідок атаки дронів постраждали навчальний заклад і складське приміщення. У Борівській громаді від обстрілів зруйновано господарську споруду, виникли пожежі сухої трави. У Берестинському районі безпілотник влучив в адмінбудівлю держпідприємства, що не експлуатується з 2022 року, спричинивши пожежу. У навколишніх житлових і комунальних будівлях вибило вікна.

У Люботинській громаді удари рф призвели до пошкодження дахів і скління приватних будинків. На території Куп’янського району зафіксовані руйнування складських приміщень, сільськогосподарської техніки та господарчих споруд.

Поліція Харківщини задокументувала нові воєнні злочини рф за 8 вересня

За добу правоохоронці провели 23 огляди місць подій і зареєстрували 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією. Загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР дані щодо 26 342 воєнних злочинів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів та вибухів у Харківській області постраждали дорослі та діти, є загиблий. Пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

