На Харківщині за добу зафіксовано 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів рфь (фото)

Протягом 8 вересня під ударами російської армії опинилися Харківський, Ізюмський, Берестинський та Куп’янський райони. Поліцейські задокументували руйнування цивільної інфраструктури та внесли дані до ЄРДР за фактами обстрілів.
Російські війська продовжують атакувати населені пункти Харківської області, застосовуючи РСЗВ, ударні безпілотники та FPV-дрони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію Харківської області.
Під вогнем 8 вересня перебували Харківський, Ізюмський, Берестинський і Куп’янський райони, де зафіксовано пошкодження житлових будинків, адмінбудівель та об’єктів господарства.
У селі Погонівка внаслідок атаки дронів постраждали навчальний заклад і складське приміщення. У Борівській громаді від обстрілів зруйновано господарську споруду, виникли пожежі сухої трави. У Берестинському районі безпілотник влучив в адмінбудівлю держпідприємства, що не експлуатується з 2022 року, спричинивши пожежу. У навколишніх житлових і комунальних будівлях вибило вікна.
У Люботинській громаді удари рф призвели до пошкодження дахів і скління приватних будинків. На території Куп’янського району зафіксовані руйнування складських приміщень, сільськогосподарської техніки та господарчих споруд.
За добу правоохоронці провели 23 огляди місць подій і зареєстрували 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією. Загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР дані щодо 26 342 воєнних злочинів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів та вибухів у Харківській області постраждали дорослі та діти, є загиблий. Пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та інші об’єкти інфраструктури.
