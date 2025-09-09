    
Харківський тенісист Владислав Орлов здобув 10-й титул ITF

30-річний спортсмен здобув десятий титул у кар’єрі на рівні ITF, перемігши у фіналі місцевого гравця Марцела Зеліньскі. Попереду в Орлова – матч у складі збірної України в Кубку Девіса.

Новини Харкова: Владислав Орлов здобув 10-й титул ITF у Польщі

Український тенісист Владислав Орлов став переможцем турніру ITF M15, який проходив у Польщі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

У вирішальному матчі харків’янин у трьох сетах здолав представника господарів Марцела Зеліньскі – 7:5, 6:7, 6:3.

Для Орлова цей титул став уже десятим у професійній кар’єрі на змаганнях серії ITF. Перемога зміцнила його позиції в рейтингу та стала гарним підсумком змагального тижня.

Наступним викликом для спортсмена стане виступ за чоловічу збірну України. Орлов готується до матчу Другої світової групи Кубку Девіса, де українська команда зустрінеться зі збірною Домініканської Республіки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Владислав Орлов і Олександр Овчаренко здобули перемогу в парному розряді турніру M25 у Крамзаху, а Орлов також виграв фінал одиночного турніру, обігравши суперника з Боснії.
