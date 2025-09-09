09.09.2025 10:53

У Харкові працівниця метро врятувала пасажирку з сильною кровотечею

Інцидент стався на станції «Академіка Барабашова». Завдяки навичкам домедичної допомоги чергова по залу оперативно зупинила кровотечу та викликала медиків.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

На станції метро «Академіка Барабашова» в Харкові пасажирка отримала серйозну травму під час руху ескалатором. Жінка втратила рівновагу та впала, внаслідок чого почалася сильна кровотеча.

Черговій по залу Вікторії Дризі вдалося швидко надати першу допомогу. Вона використала аптечку, зупинила кровотечу та викликала швидку. Стан потерпілої вдалося стабілізувати ще до приїзду медиків.

Бригада швидкої госпіталізувала пасажирку, їй зробили операцію. Через два тижні жінка повернулася на станцію, щоб подякувати за врятоване здоров’я.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 вересня через ремонтні роботи у Харківському метрополітені закрито виходи №2 на станції «Академіка Павлова» та №4 на станції «Захисників України».