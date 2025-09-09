    
09.09.2025  10:53   

У Харкові працівниця метро врятувала пасажирку з сильною кровотечею

Інцидент стався на станції «Академіка Барабашова». Завдяки навичкам домедичної допомоги чергова по залу оперативно зупинила кровотечу та викликала медиків.

Працівниця метро врятувала пасажирку на станції «Академіка Барабашова»

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

На станції метро «Академіка Барабашова» в Харкові пасажирка отримала серйозну травму під час руху ескалатором. Жінка втратила рівновагу та впала, внаслідок чого почалася сильна кровотеча.

Черговій по залу Вікторії Дризі вдалося швидко надати першу допомогу. Вона використала аптечку, зупинила кровотечу та викликала швидку. Стан потерпілої вдалося стабілізувати ще до приїзду медиків.

Бригада швидкої госпіталізувала пасажирку, їй зробили операцію. Через два тижні жінка повернулася на станцію, щоб подякувати за врятоване здоров’я.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 вересня через ремонтні роботи у Харківському метрополітені закрито виходи №2 на станції «Академіка Павлова» та №4 на станції «Захисників України».
Тэги:  метро, харків
