23.07.2025 13:07 Рита Парфенова

Харківський тенісист виграв два фінали турніру ITF M25 в Австрії

Владислав Орлов і Олександр Овчаренко здобули перемогу в парному розряді турніру M25 у Крамзаху, а Орлов також виграв фінал одиночного турніру, обігравши суперника з Боснії.

У Крамзаху (Австрія) завершився тенісний турнір серії ITF M25, де українські спортсмени продемонстрували високі результати. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

У парному фіналі змагань перемогу здобула українська пара харків'янина Владиславак Орлова та київлянина Олександра Овчаренка. У напруженому матчі вони переграли дует Генрі Сквір (Німеччина) / Джефрі Фон Дер Шуленбург (Швейцарія) з рахунком 4:6, 7:6 (8:6), 10:5. Цікаво, що цей турнір став для Орлова та Овчаренка першим, де вони виступали в парі.

Крім того, Владислав Орлов став переможцем і в одиночному розряді. У фінальному матчі він у трьох сетах здолав боснійського тенісиста Андрея Недіча – 5:7, 6:1, 6:1.

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