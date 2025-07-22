22.07.2025 10:54

Український дует дебютанток увійшов до топ-10 ЧС з артистичного плавання

Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна посіли 9 місце у технічному дуеті на чемпіонаті світу з артистичного плавання, здобувши найвищий результат сезону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

На чемпіонаті світу з артистичного плавання українські спортсменки Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна успішно виступили у дисципліні «технічний дует», посівши 9-те місце серед найсильніших пар планети.

Цей результат став найкращим для них у поточному сезоні – 273.4933 бала. Цікаво, що у кваліфікації українки мали на 6 балів менше, тож у фіналі помітно поліпшили свій виступ.

Це дебют Мошинської та Шмоніної на світовій першості, й одразу – впевнений вихід у топ-10.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті Європи з велоспорту на треку в Португалії спортсмени з Харкова Алла Білецька та Валентин Варгаракін тричі фінішували четвертими, поступившись суперникам буквально долями секунди.