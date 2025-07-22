    
Главная Новини Харкова Спорт Український дует дебютанток увійшов до топ-10 ЧС з артистичного плавання
22.07.2025  10:54   

Український дует дебютанток увійшов до топ-10 ЧС з артистичного плавання

Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна посіли 9 місце у технічному дуеті на чемпіонаті світу з артистичного плавання, здобувши найвищий результат сезону.

Український дует дебютанток увійшов до топ-10 ЧС з артистичного плавання

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.
 
На чемпіонаті світу з артистичного плавання українські спортсменки Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна успішно виступили у дисципліні «технічний дует», посівши 9-те місце серед найсильніших пар планети.
 
Цей результат став найкращим для них у поточному сезоні – 273.4933 бала. Цікаво, що у кваліфікації українки мали на 6 балів менше, тож у фіналі помітно поліпшили свій виступ.
 
Це дебют Мошинської та Шмоніної на світовій першості, й одразу – впевнений вихід у топ-10.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті Європи з велоспорту на треку в Португалії спортсмени з Харкова Алла Білецька та Валентин Варгаракін тричі фінішували четвертими, поступившись суперникам буквально долями секунди.
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Спорт Харківські трековики зупинилися за крок від п’єдесталу молодіжного чемпіонату Європи 21.07 Спорт У Харкові відбувся волейбольний турнір серед волонтерів 21.07 Спорт Харківські діти встановили національний рекорд у інклюзивному марафоні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 