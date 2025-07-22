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22.07.2025  11:11   Рита Парфенова

В Україні зростає споживання електроенергії: енергетики попереджають про ризики

22 липня споживання електроенергії в Україні зросло на 3,4%. Через негоду знеструмлено п’ять населених пунктів. Тривають аварійні роботи.

відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Станом на 9:30 ранку понеділка, 22 липня, воно було на 3,4% вищим, ніж на цей же час добою раніше. Причиною є спекотна погода, яка встановилась у більшості регіонів.
 
У понеділок, 21 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 1,9% нижчим за аналогічний показник у п’ятницю, 18 липня.
 
Енергетики нагадують: українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих атак з боку РФ. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
 
Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та стежити за оновленнями на сторінках своїх обленерго.
 
Негода також спричинила нові проблеми – грози та сильні пориви вітру призвели до знеструмлення п’яти населених пунктів в одному з регіонів країни. На пошкоджених лініях уже працюють аварійні бригади. Очікується, що електропостачання буде відновлено впродовж кількох годин.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова вперше в Україні проводять маштабну реконструкцію колекторів (фото).
Тэги:  електроенергія
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