22.07.2025 11:11 Рита Парфенова

В Україні зростає споживання електроенергії: енергетики попереджають про ризики

22 липня споживання електроенергії в Україні зросло на 3,4%. Через негоду знеструмлено п’ять населених пунктів. Тривають аварійні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Станом на 9:30 ранку понеділка, 22 липня, воно було на 3,4% вищим, ніж на цей же час добою раніше. Причиною є спекотна погода, яка встановилась у більшості регіонів.

У понеділок, 21 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 1,9% нижчим за аналогічний показник у п’ятницю, 18 липня.

Енергетики нагадують: українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих атак з боку РФ. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та стежити за оновленнями на сторінках своїх обленерго.

Негода також спричинила нові проблеми – грози та сильні пориви вітру призвели до знеструмлення п’яти населених пунктів в одному з регіонів країни. На пошкоджених лініях уже працюють аварійні бригади. Очікується, що електропостачання буде відновлено впродовж кількох годин.

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