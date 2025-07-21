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21.07.2025  16:35   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова вперше в Україні проводять маштабну реконструкцію колекторів (фото)

Які роботи та де саме виконували фахівці, розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

 
Проводять маштабну реконструкцію колекторів вперше в Україні комунальнинки міста: Новини Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади підприємства продовжують відновлювальні роботи на аварійних та технічно зношених колекторах в Індустріальному, Салтівському та Основ'янському районах.
 
За поясненням директора комплексу Ігоря Вороненко, така масштабна реконструкція колекторів в Україні проводиться вперше.
 
Проводять маштабну реконструкцію колекторів вперше в Україні комунальнинки міста: Новини Харкова
 
Проводять маштабну реконструкцію колекторів вперше в Україні комунальнинки міста: Новини Харкова
 
Проводять маштабну реконструкцію колекторів вперше в Україні комунальнинки міста: Новини Харкова
 
«Більшість тунельних колекторів у Харкові збудована в 1970-ті роки. Ці конструкції не витримують коливань ґрунту від вибухів та руйнуються. Модернізація ділянок водовідведення потребує численних інженерних та технічних, часто нестандартних, рішень. Зокрема, система стоків в Індустріальному районі розташована на глибині 13-15 м, і провести попередні земляні роботи навіть за допомогою спецтехніки - складно. На час робіт було налагоджене тимчасове перекачування стоків, тому харків'яни не відчули жодних незручностей», - зазначив Ігор Вороненко.
 
Аналогічні роботи продовжуються на вул. Греківській та вул. Іскринській.
 
 
Тэги:  ремонт, комунальники, харків
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