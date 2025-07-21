21.07.2025 16:35 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова вперше в Україні проводять маштабну реконструкцію колекторів (фото)

Які роботи та де саме виконували фахівці, розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади підприємства продовжують відновлювальні роботи на аварійних та технічно зношених колекторах в Індустріальному, Салтівському та Основ'янському районах.

За поясненням директора комплексу Ігоря Вороненко, така масштабна реконструкція колекторів в Україні проводиться вперше.

«Більшість тунельних колекторів у Харкові збудована в 1970-ті роки. Ці конструкції не витримують коливань ґрунту від вибухів та руйнуються. Модернізація ділянок водовідведення потребує численних інженерних та технічних, часто нестандартних, рішень. Зокрема, система стоків в Індустріальному районі розташована на глибині 13-15 м, і провести попередні земляні роботи навіть за допомогою спецтехніки - складно. На час робіт було налагоджене тимчасове перекачування стоків, тому харків'яни не відчули жодних незручностей», - зазначив Ігор Вороненко.

Аналогічні роботи продовжуються на вул. Греківській та вул. Іскринській.