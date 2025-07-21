21.07.2025 16:01 Дмитро Колонєй

СБУ викрила жінку, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією на Харківщині

Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності з боку колишньої співробітниці органів місцевого самоврядування на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, йдеться про 35-річну секретарку мера Вовчанська, який також співпрацював з окупантами та раніше вже отримав від СБУ заочну підозру, яка під час окупації Вовчанського району перешла на бік ворога:

на початку травня 2022 року фігурантка погодилась обійняти фейкову «посаду» заступниці начальника так званого «територіального управління Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району»;

перейшла на бік ворога та допомагала у здійсненні підривної діяльності проти України;

сприяла затвердженню окупаційної влади на тимчасово захопленій території регіону;

виконувала організаційно-розпорядчі функції в інтересах країни-агресора;

взаємодіяла з іншими представниками окупаційної влади та військовими формуваннями загарбників;

брала участь у пропагандистській діяльності;

розповсюджувала накази окупантів;

агітувала місцеве населення до співпраці з ворогом;

збирала персональні дані громадян;

за свою роботу на окупантів вона отримувала щомісячну винагороду у російських рублях.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі досудове слідство вже завершено. Матеріали кримінального провадження передано до суду для винесення вироку. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення місця її перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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