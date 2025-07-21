21.07.2025 16:01 Дмитро Колонєй
СБУ викрила жінку, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією на Харківщині
Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності з боку колишньої співробітниці органів місцевого самоврядування на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, йдеться про 35-річну секретарку мера Вовчанська, який також співпрацював з окупантами та раніше вже отримав від СБУ заочну підозру, яка під час окупації Вовчанського району перешла на бік ворога:
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на початку травня 2022 року фігурантка погодилась обійняти фейкову «посаду» заступниці начальника так званого «територіального управління Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району»;
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перейшла на бік ворога та допомагала у здійсненні підривної діяльності проти України;
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сприяла затвердженню окупаційної влади на тимчасово захопленій території регіону;
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виконувала організаційно-розпорядчі функції в інтересах країни-агресора;
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взаємодіяла з іншими представниками окупаційної влади та військовими формуваннями загарбників;
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брала участь у пропагандистській діяльності;
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розповсюджувала накази окупантів;
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агітувала місцеве населення до співпраці з ворогом;
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збирала персональні дані громадян;
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за свою роботу на окупантів вона отримувала щомісячну винагороду у російських рублях.
На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
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ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Наразі досудове слідство вже завершено. Матеріали кримінального провадження передано до суду для винесення вироку. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тривають комплексні заходи для встановлення місця її перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.
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