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21.07.2025  16:01   Дмитро Колонєй

СБУ викрила жінку, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією на Харківщині

Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності з боку колишньої співробітниці органів місцевого самоврядування на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, йдеться про 35-річну секретарку мера Вовчанська, який також співпрацював з окупантами та раніше вже отримав від СБУ заочну підозру, яка під час окупації Вовчанського району перешла на бік ворога:
 
  • на початку травня 2022 року фігурантка погодилась обійняти фейкову «посаду» заступниці начальника так званого «територіального управління Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району»;
  • перейшла на бік ворога та допомагала у здійсненні підривної діяльності проти України;
  • сприяла затвердженню окупаційної влади на тимчасово захопленій території регіону;
  • виконувала організаційно-розпорядчі функції в інтересах країни-агресора;
  • взаємодіяла з іншими представниками окупаційної влади та військовими формуваннями загарбників;
  • брала участь у пропагандистській діяльності;
  • розповсюджувала накази окупантів;
  • агітувала місцеве населення до співпраці з ворогом;
  • збирала персональні дані громадян;
  • за свою роботу на окупантів вона отримувала щомісячну винагороду у російських рублях.
 
На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
 
Наразі досудове слідство вже завершено. Матеріали кримінального провадження передано до суду для винесення вироку. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Тривають комплексні заходи для встановлення місця її перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.
 
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Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали інформаторку росіян, яка передавала координати мерії для ракетного удару.
 
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