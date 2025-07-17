17.07.2025 10:00 Рита Парфенова

У Харкові затримали інформаторку рф, яка передавала координати мерії для ракетного удару

Служба безпеки України затримала 45-річну жінку, яка збирала та передавала окупантам дані про розташування адмінбудівель і можливу присутність українських військових у Харкові.

У Харкові контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали інформаторку російських спецслужб, яка допомагала ворогу готувати ракетний удар по одній із локацій міськради. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, 45-річна місцева мешканка, яка не мала офіційного місця роботи, збирала дані щодо розташування адмінбудівель, перевіряла наявність військової техніки й українських підрозділів поруч.

Жінку завербували через проросійські Телеграм-канали, де вона залишала коментарі. Для передачі інформації використовувала чат-бот, створений одним із представників окупаційних спецслужб.

СБУ задокументувала її дії, після чого затримала інформаторку за місцем проживання. Наразі їй оголошено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ та виправдовування збройної агресії рф. Жінку взято під варту без можливості внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативно-слідчі заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що кіберфахівці Служби безпеки затримали у Харкові ще одного російського інформатора. Ним виявився колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який на замовлення рф коригував повітряні атаки рашистів по обласному центру.