Ціни на кавуни та дині у Харкові: скільки коштують баштанні на ринках міста

У Харкові стартував продаж баштанних культур. Ціни на кавуни та дині у липні зросли приблизно на 20% у порівнянні з минулим роком.
У Харкові на ринках, у магазинах і сезонних торговельних точках вже активно продають кавуни та дині. Як повідомили РЕДПОСТ в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, цього літа ціни на баштанні культури зросли приблизно на 20% у порівнянні з липнем 2024 року.
Станом на середину липня 2025-го середня ціна на кавуни в Харкові становить 19–30 грн за кілограм, дині продають по 35–60 грн/кг.
У продажу є як місцева продукція, вирощена в господарствах Харківської, Полтавської, Одеської та Миколаївської областей, так і імпортовані кавуни та дині з Узбекистану, Азербайджану й Туреччини.
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