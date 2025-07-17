17.07.2025 10:28 Рита Парфенова

Ціни на кавуни та дині у Харкові: скільки коштують баштанні на ринках міста

У Харкові стартував продаж баштанних культур. Ціни на кавуни та дині у липні зросли приблизно на 20% у порівнянні з минулим роком.



Фото: ХМР

У Харкові на ринках, у магазинах і сезонних торговельних точках вже активно продають кавуни та дині. Як повідомили РЕДПОСТ в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, цього літа ціни на баштанні культури зросли приблизно на 20% у порівнянні з липнем 2024 року.

Станом на середину липня 2025-го середня ціна на кавуни в Харкові становить 19–30 грн за кілограм, дині продають по 35–60 грн/кг.

У продажу є як місцева продукція, вирощена в господарствах Харківської, Полтавської, Одеської та Миколаївської областей, так і імпортовані кавуни та дині з Узбекистану, Азербайджану й Туреччини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові знижуються ціни на сезонні овочі та фрукти.