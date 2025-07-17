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17.07.2025  11:08   

У Харкові та області попередили про грозу і шквали – патрульні розповіли про правила поведінки в негоду

Синоптики прогнозують грозу та сильний вітер по Харкову і області. Водіїв закликають бути уважними на дорогах, можливі ускладнення погодних умов.

https://t.me/patrolpolice_kharkiv/6693

За інформацією синоптиків, сьогодні, 17 липня, у Харкові та Харківській області очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Прогнозується гроза та пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с. У регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

У зв’язку з погодними умовами мешканцям радять за можливості утриматися від поїздок. У разі необхідності виходу на дорогу слід дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції та правил дорожнього руху.

Поліція наголошує: обачність за кермом допоможе уникнути аварійних ситуацій та зберегти здоров’я. У разі надзвичайних ситуацій можна звертатися за допомогою, зателефонувавши на номер 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові протягом дня прогнозують мінливу хмарність, а вдень і ввечері – дощ із грозою.

Тэги:  негода, гроза, вітер, харків, патрульна
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