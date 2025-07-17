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17.07.2025  11:19   Рита Парфенова

Через нецільове використання землі та борг у 14 млн грн прокуратура вимагає розірвання договору оренди

Прокуратура Харківщини звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 143 га. Орендар використовував землю не за призначенням та заборгував майже 14 млн грн.

Прокуратура Харківщини вимагає розірвати договір оренди землі

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська окружна прокуратура подала до суду позов про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки площею 143 га. Встановлено, що орендатор використовував землю не за цільовим призначенням: замість промислових об’єктів на ділянці вирощували сільськогосподарські культури, зокрема кукурудзу та соняшник. Цей факт підтверджено експертизами, свідченнями та матеріалами кримінального провадження.

Крім того, з початку 2025 року підприємство не сплатило жодного платежу за оренду, а станом на 30 червня борг перед громадою досяг майже 14 млн гривень.

Прокуратура вимагає через суд не лише розірвати договір оренди, а й стягнути заборгованість із орендної плати, повернувши землю у користування громади.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори Чугуївської окружної прокуратури подали до суду позов про повернення близько 600 гектарів особливо цінних земель, які передали в користування приватному підприємству без законних підстав.
Тэги:  земля, прокуратура, харків
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