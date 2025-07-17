17.07.2025 11:51 Рита Парфенова

У Харкові після буревію розпиляли понад 180 дерев: скільки людей і техніки залучено (фото)

У Слобідському та Шевченківському районах Харкова продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Комунальники вже прибрали понад 180 повалених дерев, залучивши понад 400 працівників та спеціальну техніку.

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків нещодавнього буревію, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в мерії, бригади КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» продовжують розчищати вулиці від повалених дерев та гілок.

Зокрема, у Слобідському районі вже прибрали 77 дерев та 223 гілки, у Шевченківському — 109 дерев та 379 гілок.

Для виконання робіт сьогодні у цих районах залучено 425 працівників, а також 15 одиниць малої механізації та 14 одиниць спеціальної техніки.

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