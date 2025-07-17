17.07.2025 12:05 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу знищено 126 одиниць техніки ворога та 97 укриттів

За добу 16 липня російські війська 13 разів штурмували позиції Сил оборони в районі Вовчанська, Зеленого, Строївки та Кудіївки. Окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ситуація в операційній зоні Об’єднаного тактичного угруповання «Харків» залишається складною, однак контрольованою. Протягом доби 16 липня російські війська здійснили 13 штурмових спроб прорвати українські позиції в районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та Кудіївки.

За цей період противник завдав 2 авіаційних удари із застосуванням 24 некерованих авіаційних ракет та здійснив 578 обстрілів, серед яких 156 — за допомогою дронів-камікадзе.

Втрати ворога за минулу добу склали 96 осіб, з яких 41 — безповоротні. Також на цьому напрямку було знищено чи пошкоджено 126 одиниць ворожої техніки та озброєння, а саме:

1 артилерійська система,

13 автомобілів,

99 безпілотників,

13 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 97 укриттів для особового складу, 6 стартових позицій для запуску БпЛА, а також 4 місця зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання з відсічі російської агресії та утримують ситуацію під контролем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські підрозділи відбили атаки ворога в районах Вовчанська, Зеленого, Строївки, Кудіївки та біля Кіндрашівки, Синьківки й Загризового.