17.07.2025 08:12 Рита Парфенова

Ворог здійснив 16 атак на Харківщині за добу: де тривали найбільш інтенсивні бої

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська продовжують штурмові дії.

Протягом останньої доби підрозділи Сил оборони України продовжували стримувати наступальні дії російських військ на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів намагався прорвати оборону українських бійців. Бої точилися поблизу Вовчанська, Зеленого, Строївки та в напрямку Кудіївки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ще три спроби штурму українських позицій. Сили оборони дали відсіч противнику біля населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

Ситуація на обох напрямках залишається напруженою, але контрольованою українськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбили атаки на Вовчанськ та Синьківку.