17.07.2024 07:30 Рита Парфенова

17 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

17 липня відзначається Всесвітній день емоджі. Започаткував це свято творець емоджипедії Джеремі Берг у 2014 році.

Дата 17 липня була обрана невипадково: ця дата відображалася на піктограмі червоно-чорного календаря Apple з моменту його запуску в 2002 році. День емоджі святкують щорічно і, відповідно до сфери поширення цих знаків, переважно в Інтернеті.

"Емоджі" - це японський вираз, який можна перекласти як "слово в картинці". Він був розроблений 1990 року співробітником комунікаційної компанії NTT Docomo Шигетакой Куритою для пейджерів. Згодом емоджі перекочували в мобільні телефони та стали невід'ємною частиною смс-листування.

Жовті колобки з різними виразами обличчя – найпростіший спосіб пожвавити повідомлення. Ними ми підморгуємо, сміємось до сліз, надсилаємо повітряний поцілунок. А ще можна віртуально заплакати, показати мову, задуматися, заснути, засмутитися, здивуватися.

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17 липня відзначається Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя або День міжнародного правосуддя. Свято встановлено на честь прийняття цього дня 1998 року Римського статуту – договору, який ліг в основу створення Міжнародного кримінального суду (МКС).

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Неофіційне свято 17 липня присвячене людям із зеленими очима. Хоча зеленооких людей небагато, вони вирізняються чутливістю та гарною інтуїцією. Такі люди дуже люблять своїх рідних та друзів, завжди готові допомогти, але не нав'язують свою присутність. Зрад вони не прощають. На роботі зеленоокі цілеспрямовані та наполегливі, що часто допомагає їм будувати успішну кар'єру. Цю теорію підтверджують знаменитості з зеленими очима, такі як Адель, Міла Йовович, Алекс Петтіфер і Ліндсі Лохан. Якщо серед ваших знайомих є люди із зеленими очима, не забудьте привітати їх з цим святом.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять великомучениці Марини.



Цього дня наші предки просили захисту від вогню у святих, а ще звертаються до Марини, щоб вона подарувала здоров'я і щастя.



Що не можна робити:

свататися і одружуватися;

сваритися і лаятися;

виходити під час грози на вулицю.

За Юліанським календарем, 17 липня православна церква вшановує пам’ять трьох Андріїв, кожен з яких залишив свій слід в історії: князя Андрія Боголюбського, іконописця Андрія Рубльова та богослова Андрія Критського.



У народі цей день називали Наливою, оскільки дозрівали (наливалися) озимі. Часто 17 липня йде сильний дощ, який вважався бажаним, оскільки здавна давав надію на хороший урожай.



Що не можна робити:

починати щось нове, бо день вважається небезпечним;

вирушати в дорогу та торгувати;

брати гроші у борг, щоб фінансові труднощі вас не переслідували.

Також цього дня

709 року до н. е. відбувся перший опис повного сонячного затемнення, зроблений китайцем Чу Фу.

1505 – після потрясіння під час жахливої грози, коли він був на волосок від смерті, Мартін Лютер змінив свої плани стати юристом і постригся в ченці августинського монастиря в Ерфурті.

1754 – Нью-Йорк відкрився Королівський коледж. У цьому вищому навчальному закладі було десять студентів та один професор. Через тридцять років коледж змінив своє ім'я на Колумбійський, а згодом став університетом. Нині це один із найбільших та найпрестижніших вишів Америки.

1775 – у США відкрито перший у світі військовий шпиталь.

1849 – народилася Олена Пчілка (справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, редактор журналу «Рідний край», мати Лесі Українки.

1889 – народився Ерл Стенлі Гарднер, американський письменник, автор детективів про Пері Мейсона.

1934 – народився Дональд Сазерленд, канадський актор і продюсер (MASH. Військово-польовий госпіталь, Казанова Фелліні, Холодна гора).

1990 – у США запатентовано перший у світі мікрокомп'ютер. (Мікрокомп'ютер – поширена наприкінці 1970-80-х рр. XX століття назва комп'ютерів (зокрема, побутових (домашніх) комп'ютерів), заснованих на мікропроцесорах.)

1997 – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2014 – поблизу міста Торез Донецької області було збито пасажирський літак Malaysia Airlines (рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру), усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули.

2020 – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина.



за Юліанським календарем: Анастасія, Андрій, Богдан, Георгій, Дмитро, Марія, Марк, Марта (Марфа), Микола, Михайло, Олександра, Олексій, Ольга, Сава, Тетяна, Федір, Федот, Юхим.