17.07.2025 08:33 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини ліквідували 17 пожеж і вилучили 94 вибухонебезпечні предмети

Протягом 16–17 липня фахівці ДСНС Харківщини здійснили 52 виїзди, зокрема гасили пожежі після обстрілів, допомагали населенню та знешкоджували боєприпаси.

Минулої доби Харківщина зазнала чергової атаки з боуку росії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ворожих обстрілів виникло дві пожежі. Так, в Ізюмському районі Харківщини рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку в селі Вище Солоне, яка виникла після ранкового обстрілу 16 липня. Вогонь охопив площу 64 кв. м. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа за межами селища Борова — горіла суха трава.

Загалом впродовж 16 та 17 липня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 52 оперативних виїзди. Зокрема:

17 разів виїжджали для гасіння пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів;

4 рази проводили аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;

2 рази обстежували території після обстрілів;

18 разів надавали допомогу населенню та комунальним службам;

11 виїздів мали інший характер.

Окремо фіксувалися побутові пожежі, не пов’язані з бойовими діями. Усього ліквідовано 16 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 11 гектарів. Крім того, в селі Борщівка Ізюмського району горіло хлібне поле: вогнем охоплено близько 200 кв. м ячменю.

Також у місті Барвінкове Ізюмського району зі ставка вилучено тіла двох жінок 1964 та 1973 року народження. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські підрозділи відбили атаки ворога в районах Вовчанська, Зеленого, Строївки, Кудіївки та біля Кіндрашівки, Синьківки й Загризового.