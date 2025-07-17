17.07.2025 08:47 Рита Парфенова

Пʼятеро поранених і зруйнована інфраструктура: наслідки чергових обстрілів Харківщини

У результаті ворожих атак 17 липня постраждали мешканці Куп’янська, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі швидкої допомоги й пожежну частину. Окупанти застосовували ракети, дрони й авіабомби.



Фото: Поліція Харківської області

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали три населені пункти Харківської області, зокрема місто Куп’янськ, село Приколотне Куп’янського району та село Вище Солоне Ізюмського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожих ударів по Куп’янську поранення отримали п’ятеро людей: двоє 53-річних чоловіків, 59-річний чоловік, а також жінки віком 53 та 73 роки.

Під час атак окупанти застосували:

24 некеровані авіаційні ракети;

2 керовані авіабомби (КАБ);

2 ударні безпілотники типу «Шахед»;

7 дронів-камікадзе FPV.

Пошкоджено та зруйновано цивільні об’єкти:

у Куп’янському районі : пожежну частину в селі Приколотне, два приватні будинки, багатоквартирний будинок, три автомобілі екстреної медичної допомоги та три легкові автомобілі в Куп’янську;

: пожежну частину в селі Приколотне, два приватні будинки, багатоквартирний будинок, три автомобілі екстреної медичної допомоги та три легкові автомобілі в Куп’янську; у Ізюмському районі: приватний будинок у селі Вище Солоне.

Наслідки обстрілів документують правоохоронці та рятувальники.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські підрозділи відбили атаки ворога в районах Вовчанська, Зеленого, Строївки, Кудіївки та біля Кіндрашівки, Синьківки й Загризового.