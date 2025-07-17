Пʼятеро поранених і зруйнована інфраструктура: наслідки чергових обстрілів Харківщини

У результаті ворожих атак 17 липня постраждали мешканці Куп’янська, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі швидкої допомоги й пожежну частину. Окупанти застосовували ракети, дрони й авіабомби.
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали три населені пункти Харківської області, зокрема місто Куп’янськ, село Приколотне Куп’янського району та село Вище Солоне Ізюмського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок ворожих ударів по Куп’янську поранення отримали п’ятеро людей: двоє 53-річних чоловіків, 59-річний чоловік, а також жінки віком 53 та 73 роки.
Під час атак окупанти застосували:
Пошкоджено та зруйновано цивільні об’єкти:
Наслідки обстрілів документують правоохоронці та рятувальники.
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