Ворожий дрон атакував Ізюм: зафіксовано влучання у дорожнє покриття

Уранці 17 липня в Ізюмі зафіксували атаку ворожого БпЛА. Внаслідок удару пошкоджень інфраструктури не виявлено, одна людина потребувала медичної допомоги через стресову реакцію.
У четвер 17 липня, близько 7:55 в районі так званої «Поворотки» в місті Ізюм зафіксовано влучання ворожого безпілотного літального апарата, повідомляє РЕДПОСТ.
Згідно з інформацією Ізюмської міської військової адміністрації, удар припав по дорожньому покриттю. Пошкоджень житлових будинків чи об’єктів інфраструктури попередньо не зафіксовано.
Унаслідок події одна людина звернулася до медиків через гостру стресову реакцію. Медичну допомогу надали на місці.
На місці події працюють усі необхідні служби.
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