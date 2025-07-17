17.07.2025 09:25 Рита Парфенова

У Куп'янську обстріляли карету швидкої допомоги FPV-дроном: постраждали медики, фото наслідків

Внаслідок атак російських FPV-дронів у Куп'янську постраждали троє людей, серед них — двоє медиків. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги та житловий будинок.

16 липня російські війська вкотре застосували FPV-дрони по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 8:00 безпілотник влучив в автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок удару було пошкоджено транспортний засіб, а також поранено двох медичних працівників — чоловіків віком 53 та 59 років. Вони відмовилися від госпіталізації.

Близько 13:25 ворог завдав ще одного удару FPV-дроном. Пошкоджено приватний будинок. Внаслідок атаки отримав вибухове поранення 53-річний місцевий мешканець.

За даними Харківської обласної прокуратури, за фактами вчинення воєнних злочинів розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті ворожих атак 17 липня постраждали мешканці Куп’янська, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі швидкої допомоги й пожежну частину. Окупанти застосовували ракети, дрони й авіабомби.