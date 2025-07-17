17.07.2025 09:30 Рита Парфенова

У Харкові арештували 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника

Індустріальний районний суд Харкова взяв під варту 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві. Його утримуватимуть під вартою без права внесення застави протягом 60 діб.

17-річному мешканцю Харкова, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника, Індустріальний районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначили в прокуратурі, таке рішення ухвалено 16 липня 2025 року за особистої участі керівника Харківської обласної прокуратури Аміла Омарова.

Прокурори наполягали на ізоляції підозрюваного, вказуючи на ризики, визначені Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, йшлося про можливість переховування від слідства й суду, адже підозрюваний усвідомлює тяжкість злочину, за який передбачене покарання до 15 років ув’язнення.

Також існує ризик незаконного впливу на свідків, з якими підозрюваний особисто знайомий та знає їхні анкетні дані й місця проживання. Прокуратура наголошує, що перебуваючи на волі, він міг би чинити психологічний тиск або іншим способом впливати на учасників процесу.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харкова затримала 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві свого знайомого. Тіло загиблого підлітка виявили в каналізаційному колекторі Індустріального району.