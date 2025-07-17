    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові арештували 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника
17.07.2025  09:30   Рита Парфенова

У Харкові арештували 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника

Індустріальний районний суд Харкова взяв під варту 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві. Його утримуватимуть під вартою без права внесення застави протягом 60 діб.

У Харкові суд обрав запобіжний захід 17-річному підозрюваному у вбивстві та розчленуванні

17-річному мешканцю Харкова, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника, Індустріальний районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначили в прокуратурі, таке рішення ухвалено 16 липня 2025 року за особистої участі керівника Харківської обласної прокуратури Аміла Омарова.

Прокурори наполягали на ізоляції підозрюваного, вказуючи на ризики, визначені Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, йшлося про можливість переховування від слідства й суду, адже підозрюваний усвідомлює тяжкість злочину, за який передбачене покарання до 15 років ув’язнення.

Також існує ризик незаконного впливу на свідків, з якими підозрюваний особисто знайомий та знає їхні анкетні дані й місця проживання. Прокуратура наголошує, що перебуваючи на волі, він міг би чинити психологічний тиск або іншим способом впливати на учасників процесу.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харкова затримала 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві свого знайомого. Тіло загиблого підлітка виявили в каналізаційному колекторі Індустріального району.
Тэги:  вбивство, прокуратура, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Надзвичайні події На Харківщині чоловіку оголосили підозру за вбивство пасинка під час конфлікту 14.07 Надзвичайні події Правоохоронці Харкова розкрили вбивство 17-річного хлопця: тіло знайшли в каналізаційному колекторі (відео, фото) 08.07 Надзвичайні події Отримав вирок чоловік, який вбив рідного брата у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 