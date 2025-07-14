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14.07.2025  18:28   Рита Парфенова

Правоохоронці Харкова розкрили вбивство 17-річного хлопця: тіло знайшли в каналізаційному колекторі (відео, фото)

Поліція Харкова затримала 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві свого знайомого. Тіло загиблого підлітка виявили в каналізаційному колекторі Індустріального району.

У Харкові поліцейські встановили обставини жорстокого вбивства 17-річного хлопця, якого розшукували як безвісти зниклого, повідомляє РЕДПОСТ.

13 липня до поліції звернувся мешканець Харкова із заявою про зникнення сина, який напередодні пішов з дому та не повернувся. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з позначкою «безвісти зниклий» та розпочали пошуки.

У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного хлопця

До розшукових заходів залучалися слідчі, карний розшук, криміналістична лабораторія, волонтери та громадськість. Під час роботи поліцейські вийшли на свідка — 13-річну дівчину. Вона повідомила, що бачила, як її 17-річний знайомий убив хлопця на ґрунті ревнощів, а тіло розчленував, щоб приховати злочин.

У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного хлопця

Тіло загиблого правоохоронці знайшли в каналізаційному колекторі в Індустріальному районі Харкова, частини тіла були закопані неподалік. У сміттєвому баку знайшли одяг потерпілого, а в підвалі одного з будинків — сокиру, пилку та саперну лопатку.

У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного хлопця

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що отримав вирок чоловік, який вбив рідного брата у Харкові.

У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного хлопця

У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного хлопця

Тэги:  вбивство, харків
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