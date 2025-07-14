Правоохоронці Харкова розкрили вбивство 17-річного хлопця: тіло знайшли в каналізаційному колекторі (відео, фото)

Поліція Харкова затримала 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві свого знайомого. Тіло загиблого підлітка виявили в каналізаційному колекторі Індустріального району.
У Харкові поліцейські встановили обставини жорстокого вбивства 17-річного хлопця, якого розшукували як безвісти зниклого, повідомляє РЕДПОСТ.
13 липня до поліції звернувся мешканець Харкова із заявою про зникнення сина, який напередодні пішов з дому та не повернувся. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з позначкою «безвісти зниклий» та розпочали пошуки.
До розшукових заходів залучалися слідчі, карний розшук, криміналістична лабораторія, волонтери та громадськість. Під час роботи поліцейські вийшли на свідка — 13-річну дівчину. Вона повідомила, що бачила, як її 17-річний знайомий убив хлопця на ґрунті ревнощів, а тіло розчленував, щоб приховати злочин.
Тіло загиблого правоохоронці знайшли в каналізаційному колекторі в Індустріальному районі Харкова, частини тіла були закопані неподалік. У сміттєвому баку знайшли одяг потерпілого, а в підвалі одного з будинків — сокиру, пилку та саперну лопатку.
Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
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