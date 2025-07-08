08.07.2025 15:11 Дмитро Колонєй

Отримав вирок чоловік, який вбив рідного брата у Харкові

Суд у Харкові відправив за грати злочинця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 44-річний чоловік увечері 10 серпня 2022 року в Харкові прийшов у гості до свого 45-річного брата та розпивав з ним спиртне. Під час застілля між ними виник конфлікт, гість схопив кухонний ніж і завдав братові кілька ударів у шию. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

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На вирок чоловік очікував під вартою. Своєї вини не визнав. За його словами Пояснив, що навідав брата на прохання матері, яка мешкає у Сумській області. За його словами:

брат був у стані сп’яніння, тому він зробив йому зауваження, після чого пішов спати в іншу кімнату та

він міг покінчиити життя самогубством або

його могли вбити сторонні осіби, які нібито могли прийти та вживати з ним алкоголь, поки він спав.

Суд визнав доводи обвинувачення переконливими та відхилив також аргументи сторони захисту щодо відсутності на знарядді злочину відбитків пальців обвинуваченого та крові на його одязі, вважаючи, що чоловік залишався у квартирі понад сім годин після вбивства та міг знищити сліди злочину, ретельно очистивши ніж, прибравши речові докази та переодягнутися.

Також суд визнав недостовірною версію зловмисника про нібито «провал у пам’яті» щодо подій того вечора. Під час судового засідання експерт зазначив, що чоловік не був послідовним у своїх свідченнях: не зміг пояснити, чи він узагалі нічого не пам’ятає, чи просто спав.

Обвинувальний вирок - десять років за гратами - ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.