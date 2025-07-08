    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Отримав вирок чоловік, який вбив рідного брата у Харкові
08.07.2025  15:11   Дмитро Колонєй

Отримав вирок чоловік, який вбив рідного брата у Харкові

Суд у Харкові відправив за грати злочинця.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 44-річний чоловік увечері 10 серпня 2022 року в Харкові прийшов у гості до свого 45-річного брата та розпивав з ним спиртне. Під час застілля між ними виник конфлікт, гість схопив кухонний ніж і завдав братові кілька ударів у шию. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На вирок чоловік очікував під вартою. Своєї вини не визнав. За його словами Пояснив, що навідав брата на прохання матері, яка мешкає у Сумській області. За його словами:
  • брат був у стані сп’яніння, тому він зробив йому зауваження, після чого пішов спати в іншу кімнату та 
  • він міг покінчиити життя самогубством або
  • його могли вбити сторонні осіби, які нібито могли прийти та вживати з ним алкоголь, поки він спав.
 
Суд визнав доводи обвинувачення переконливими та відхилив також аргументи сторони захисту щодо відсутності на знарядді злочину відбитків пальців обвинуваченого та крові на його одязі, вважаючи, що чоловік залишався у квартирі понад сім годин після вбивства та міг знищити сліди злочину, ретельно очистивши ніж, прибравши речові докази та переодягнутися.
 
Також суд визнав недостовірною версію зловмисника про нібито «провал у пам’яті» щодо подій того вечора. Під час судового засідання експерт зазначив, що чоловік не був послідовним у своїх свідченнях: не зміг пояснити, чи він узагалі нічого не пам’ятає, чи просто спав.
 
Обвинувальний вирок - десять років за гратами - ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що службовий пес завадив скоєнню злочину - перевезенню через блокпост під Харковом понад 40 кг вибухівки.
 
Тэги:  вбивство, кримінал, харків, смерть
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Надзвичайні події У Харкові під вартою 16-річний підліток, якого підозрюють у жорстокому вбивстві чоловіка 13.06 Надзвичайні події Жорстоке вбивство «під керівництвом» із колонії: організатор отримав довічне ув’язнення, двоє виконавців – тривалі строки 12.06 Надзвичайні події Харків’янина засуджено до довічного ув’язнення за вбивство двох друзів із особливою жорстокістю
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 