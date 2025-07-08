У Харкові з початку року зареєстрували бізнес понад 5,5 тисячі підприємців

Протягом січня-червня 2025 року 5522 фізичні особи-підприємці виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.
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Ваше прагнення до самостійності досягне максимуму – захочеться діяти лише за власними правилами. Це може призвести до конфліктів, тому краще займатися справами, де ви не залежите від інших.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
8 липня – День спілкування з Всесвітом. Якщо є таке свято, то маємо шанс бути почутими. Давайте сьогодні звернемося до неї з найпотаємнішим і найбажанішим проханням.
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