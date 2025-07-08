08.07.2025 15:20 Віталій Хіневич

У Харкові з початку року зареєстрували бізнес понад 5,5 тисячі підприємців

Протягом січня-червня 2025 року 5522 фізичні особи-підприємці виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 171 ФОП обрав Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінив свою податкову адресу.

Станом на 1 липня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 122,2 тис. осіб.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що міська рада регулярно впроваджує заходи для підтримки та розвитку підприємництва.

Зокрема, частково компенсує бізнесу відсоткові ставки за кредитами, звільняє від сплати місцевих податків і зборів, надає інформаційну підтримку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram