08.07.2025 15:38 Дмитро Колонєй

Стало відомо, який продукт та чому викликає кошмари

Цікаві результати дослідження вчених.



Стало відомо, який продукт та чому викликає кошмари



Як повідомляє РЕДПОСТ, вчені дішли висновку, що сир викликає у людей нічні кошмари. У всьому винен тирамін — він підвищує вироблення норадреналіну та перевантажує мозокl

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ пмисав, що у Харкові критично не вистачає донорської крові всіх груп – центр служби крові звернувся до мешканців.