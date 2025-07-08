08.07.2025 15:55

Харківський спортсмен здобув титул на міжнародному тенісному турнірі

У румунському Брашові спортсмен уперше виграв челенджер у парному розряді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

Владислав Орлов здобув парний титул на міжнародному турнірі ATP Challenger 75, що відбувся в румунському місті Брашов.

Цього разу українець виступав у дуеті з аргентинським тенісистом Сантьяго Родрігесом Таверною. Спортсмени успішно дійшли до фінального поєдинку, де, зокрема, продемонстрували високий рівень майстерності та витримки. У вирішальному матчі вони здобули перемогу над румунською парою Александру Жекан / Богдан Павел з рахунком 4:6, 7:6 (7:5), 10:7.

Варто зазначити, що для Владислава Орлова ця перемога стала першою на турнірах такого рівня. Водночас це вже 21-й парний титул у професійній кар’єрі спортсмена.

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