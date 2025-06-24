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24.06.2025  21:36   Рита Парфенова

Харків'яни стали призерами Кубка України з ловлі хижої риби спінінгом з човна

Команда «Battery – FCU» з Харківської області посіла третє місце в командному заліку на Кубку України, який проходив на Дністровському водосховищі.

Харківська команда увійшла в трійку призерів Кубка України з риболовного спорту
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
На Дністровському водосховищі з 18 по 21 червня відбувся Кубок України з ловлі хижої риби спінінгом з човна. Змагання проходили у три тури з попереднім тренуванням на акваторії між Хмельницькою та Чернівецькою областями.
 
Участь у турнірі взяли 38 екіпажів, що представляли 19 команд з різних регіонів країни. За підсумками командної боротьби третє місце посіла команда «Battery – FCU» з Харківської області.
 
Харківська команда увійшла в трійку призерів Кубка України з риболовного спорту
 
В особистому заліку харківські спортсмени до трійки найкращих не увійшли, але гідно виступили на всіх етапах Кубка.
 
Організатори відзначили високий рівень підготовки учасників та подякували спортсменам за популяризацію риболовного спорту в Україні.\
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 фактів незаконного вилову риби виявлено на Краснопавлівському водосховищі.
Тэги:  риба, харків
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