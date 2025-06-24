Харків’янин Максим Котов став переможцем Кубка Європи з підводного орієнтування

Спортсмен здобув «золото» на другому етапі Кубка Європи в Німеччині та очолив загальний залік сезону-2025 з підводного орієнтування.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Харківський спортсмен Максим Котов здобув перемогу на другому етапі Кубка Європи з підводного орієнтування, який проходив у кар'єрі Зандерсдорф, Німеччина.
Українець став найкращим у вправі «Зірка», завоювавши золоту медаль.
Завдяки стабільним виступам упродовж сезону Котов також став переможцем загального заліку Кубка Європи-2025 з підводного орієнтування.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янки здобули «золото» і «бронзу» на чемпіонаті світу з маунтенбайку в Туреччині.
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