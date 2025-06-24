24.06.2025 20:41 Рита Парфенова

Росіяни штурмують на мотоциклах: бійці бригади «Форпост» про бої під Вовчанськом (відео)

Військові з бригади «Форпост» повідомили про зміну тактики ворога на Вовчанському напрямку — замість БМП окупанти використовують мотоцикли для швидких проривів до українських позицій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Бійці бригади «Форпост» з позивними Бес, Поляк і Тюк розповіли про особливості штурмових дій противника на Вовчанському напрямку. За словами військових, російські війська змінили підхід до ведення боїв та дедалі частіше застосовують мотоцикли та легку техніку для проривів.

Окупанти використовують мотоцикли, щоб максимально швидко наблизитись до українських укріплень і висадити штурмові групи. Така мобільність ускладнює виявлення ворога і зменшує час його перебування під вогнем.

Як зазначив боєць із позивним Тюк, раніше ворог здійснював атаки малими групами на бойових машинах піхоти або тягачах. Нині ж у хід пішли мотоцикли, що дозволяють оперативно долати відкриті ділянки місцевості.

Бійці наголошують, що ворог атакує системно й агресивно, здійснюючи багаторазові штурми протягом дня. Захисники з бригади «Форпост» тримають оборону під постійним вогневим тиском, адаптуючись до нових умов бою.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.