01.06.2025 21:23 Рита Парфенова

На Харківщині окупанти атакують на мотоциклах, але гинуть ще до зіткнення (відео)

На Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На ділянці фронту поблизу Вовчанська російські війська продовжують здійснювати штурми малими мобільними групами. Окупанти намагаються прориватися на мотоциклах, сподіваючись на швидкість і маневреність. Проте ці рейди зазнають невдач завдяки точній роботі українських операторів FPV-дронів.

Бійці бригади «Форпост», яка входить до складу Державної прикордонної служби України, регулярно фіксують та знищують ворожі цілі ще на підступах до позицій Сил оборони. На оприлюднених відеозаписах видно влучні удари дронів по мотоциклах, автівках, укриттях і техніці радіоелектронної боротьби, яку ворог намагався використовувати для прикриття.

Бригада «Форпост» залишається однією з найефективніших у знищенні техніки та живої сили супротивника, забезпечуючи надійну оборону напрямку.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як прикордонники ДПСУ за допомогою безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» нищать склади з боєкомплектами та бронетехніку окупантів на Харківщині.