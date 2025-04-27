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27.04.2025  21:31   Рита Парфенова

Дрони «Фенікс» ДПСУ знищили склади боєприпасів і техніку окупантів на Харківщині: відео

Прикордонники ДПСУ за допомогою безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» ефективно нищать склади з боєкомплектами та бронетехніку окупантів на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Прикордонники продовжують ефективно застосовувати безпілотні авіаційні комплекси «Фенікс» для ураження ворожих цілей на Харківщині. Дрони, оснащені найсучаснішою технікою, проводять точкові удари по ворожих складах боєприпасів, бронетехніці, а також автомобільному та вантажному транспорту.

В результаті останніх ударів було знищено не лише склади з боєкомплектами, але й важку артилерію — гармату 2А42, а також кілька одиниць ворожої бронетехніки та вантажівок. Особливо ефективною стала робота дронів по місцях зосередження ворога, що дозволило значно знизити бойову спроможність противника в регіоні.

Робота «Фенікса» продовжується, і ландшафти українських міст і сіл очищаються від ворожих укриттів та техніки. З кожним успішним ударом сили оборони наближають перемогу.

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Тэги:  сталевий кордон, харків, агрессия россии
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