Дрони «Фенікс» ДПСУ знищили склади боєприпасів і техніку окупантів на Харківщині: відео

Прикордонники ДПСУ за допомогою безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» ефективно нищать склади з боєкомплектами та бронетехніку окупантів на Харківщині.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Прикордонники продовжують ефективно застосовувати безпілотні авіаційні комплекси «Фенікс» для ураження ворожих цілей на Харківщині. Дрони, оснащені найсучаснішою технікою, проводять точкові удари по ворожих складах боєприпасів, бронетехніці, а також автомобільному та вантажному транспорту.
В результаті останніх ударів було знищено не лише склади з боєкомплектами, але й важку артилерію — гармату 2А42, а також кілька одиниць ворожої бронетехніки та вантажівок. Особливо ефективною стала робота дронів по місцях зосередження ворога, що дозволило значно знизити бойову спроможність противника в регіоні.
Робота «Фенікса» продовжується, і ландшафти українських міст і сіл очищаються від ворожих укриттів та техніки. З кожним успішним ударом сили оборони наближають перемогу.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як дрони НГУ знищили укриття і позиції ворога на Харківському напрямку.
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