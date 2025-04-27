27.04.2025 20:33 Рита Парфенова

На Харківщині ліквідовано пожежу в житловому будинку

26 квітня на Харківщині виникла пожежа в багатоповерхівці в селі Слобожанське. Завдяки оперативним діям рятувальників, вогонь було ліквідовано без жертв.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 26 квітня о 11:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Слобожанське Чугуївського району Харківської області. Прибувши на місце події, рятувальники з Харківської та Луганської областей встановили, що вогонь охопив два балкони та частково квартири на четвертому поверсі житлового будинку. Загальна площа пожежі склала 40 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу о 13:05, не допустивши її поширення на інші частини будівлі. Що важливо, внаслідок пожежі постраждалих не було. Причину загоряння наразі встановлюють фахівці.

До ліквідації вогню було залучено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки від ДСНС Луганщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26–27 квітня ртувальники Харківського гарнізону здійснили 36 виїздів на ліквідацію пожеж (4 – пов’язані з обстрілами Харківської області).