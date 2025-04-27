27.04.2025 08:31 Рита Парфенова

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині спалахнули пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі

Після обстрілів Харківщини російськими військами за добу сталося чотири масштабні пожежі, зруйновано цивільні об'єкти у кількох районах області, є постраждалі серед мирного населення.



На фото: м. Дергачі

Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 26–27 квітня внаслідок обстрілів сталося чотири масштабні пожежі у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

Близько 07:20 російські ударні дрони атакували цивільне підприємство у місті Дергачі. Внаслідок обстрілу Харківщини постраждали двоє працівників. У складській будівлі виникла пожежа на площі 2500 кв. м. Пошкоджень зазнала й сусідня споруда.

У селі Вище Солоне Ізюмського району внаслідок авіаудару сталася пожежа господарської споруди площею 350 кв. м, а також вигоріла суха трава на площі 400 кв. м. Постраждалих не зафіксовано.

У селі Мирне Куп’янського району через влучання російської керованої авіабомби спалахнула пожежа сухостою на відкритій території площею 700 кв. м. За попередніми даними, жертв немає.

Уночі російські війська знову обстріляли навчальний заклад у Богодухові. Горіли дерев’яні будівельні конструкції на другому поверсі загальною площею 150 кв. м.

Крім того, за даними ДСНС, внаслідок обстрілів Харківщини сталися 21 пожежа в екосистемах на загальній площі понад 7,5 га. До ліквідації однієї з них залучали місцеву пожежну охорону.

Рятувальники Харківського гарнізону протягом доби здійснили 51 оперативний виїзд:

36 на ліквідацію пожеж (4 – пов’язані з обстрілами Харківської області);

4 – на перевірку місць обстрілів;

7 – на допомогу населенню;

4 – на інші надзвичайні події.

Під час перевірок наслідків обстрілів протягом дня виявлено пошкодження:

у Харкові пошкоджено ворота семи гаражів, три автомобілі, вікна багатоквартирного будинку та лінію електропередач вуличного освітлення. 14-річна дитина отримала гостру реакцію на стрес;

у Куп’янську після влучання авіабомби частково зруйновано будівлю і майстерні навчального закладу. Пізніше під час чергового бомбардування міста зруйновано два та пошкоджено ще сім приватних будинків. Дві жінки також зазнали гострої стресової реакції.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 109 одиниць вибухонебезпечних предметів на території Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом пожежники впоралися із вогняною стихією, яка вирувала на цивільному підприємстві після удару безпілотника.