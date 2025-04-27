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27.04.2025  08:17   Рита Парфенова

Оборонці стримали чотири ворожі атаки на Куп’янському напрямку

Українські військові продовжують тримати оборону на Куп’янському напрямку, де ворог здійснив чотири спроби штурму та завдав авіаударів по району Куп’янська.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку 26 квітня українські захисники успішно відбили чотири атаки російських окупантів. Противник намагався прорвати оборону поблизу Нової Кругляківки та Загризового, однак усі штурмові дії були зупинені.

Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів по району населеного пункту Куп’янськ, намагаючись посилити тиск на українські позиції. Наші військові продовжують тримати оборону, відбиваючи ворожі атаки та контролюючи ситуацію на цьому напрямку.

На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти штурмують позиції захисників Нової Кругляківки та інформував про ситуацію на Харківському напрямку, де загарбники більше 500 разів обстріляли позиції Сил оборони.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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