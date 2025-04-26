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26.04.2025  08:08   Дмитро Колонєй

ЗСУ зупинили п'ять штурмів росіян на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на ранок 26 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова смтуація.

  • На Куп’янському напрямку відбулася п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки.

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  • На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про атаку росіян на Нову Кругляківку.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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