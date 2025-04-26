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26.04.2025  08:53   Дмитро Колонєй

Маштабний збій терміналів та додатків Apple/Google Pay, Дія, Нова пошта

Збій у роботі відбувається по всій Україні.


Маштабний збій терміналів та додатків Apple/Google Pay, Дія, Нова пошта

Як повідомляє РЕДПОСТ, прямо зараз по всій Україні масштабний збій терміналів. Не можна розрахуватися карткою ні в магазині, ні в метро. Також не працює Apple/Google Pay. Неможливо також ні поповнити картку, ні оплатити таксі. Збій у додатку «Дія» та «Нової пошти».

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про збої у роботі системи продажу квитків  Укзалізниці та роботі Нової пошти.

 

Тэги:  подія, збій, харків, україна
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