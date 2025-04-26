Маштабний збій терміналів та додатків Apple/Google Pay, Дія, Нова пошта

Збій у роботі відбувається по всій Україні.
Як повідомляє РЕДПОСТ, прямо зараз по всій Україні масштабний збій терміналів. Не можна розрахуватися карткою ні в магазині, ні в метро. Також не працює Apple/Google Pay. Неможливо також ні поповнити картку, ні оплатити таксі. Збій у додатку «Дія» та «Нової пошти».
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про збої у роботі системи продажу квитків Укзалізниці та роботі Нової пошти.
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