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26.04.2025  09:16   Дмитро Колонєй

Ворог гатив по Харкову та селищах двох районів області

Оперативна ситуація по Харкову та області на ранок 26 квітня 2025 року від ХОВА.

Пошкоджені будинки, котельні, газові труби, автівки через удари ворога: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти завдали низку ударів по Харкову та селищах Харківської області:
 
  • 06:09 - м. Харків. Влучання БпЛА типу «Шахед» в проїжджу частину. Постраждав 14-річний хлопець, отримавши гостру реакцію на стрес. 
  • 05:00 -  Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу спалахнула господарча споруда. Пошкоджено будинок та гараж.
  • 04:00 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Піски-Радьківські. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.
  • 21:49 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу. Також пошкоджено скління вікон та двері двох багатоквартирних будинків.
  • 21:30 - Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Грушівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, покрівля котельні, скління вікон і покрівля складської будівлі, друга складська будівля частково зруйнована, пошкоджено скління вікон та покрівля адмінбудівлі.
  • 21:30 - Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок влучання БпЛА спалахнув автомобіль на площі 10 м.кв. та трава на відкритій території на площі 0,5 га. 
  • 15:20 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу БпЛА горіла лісова підстилка на площі 4 га.
  • 10:20 - Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілів горів будинок на площі 80 кв м. Також спалахнув будинок та гараж на площі 140 кв м.
  • 09:45 - Куп’янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів будинок та гараж на площі 120 кв. м. Також спалахнув будинок та гараж на площі 150 кв м.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ зупинили п'ять штурмів росіян на Куп'янському напрямку Харківщини.
 
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