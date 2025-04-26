26.04.2025 09:16 Дмитро Колонєй
Ворог гатив по Харкову та селищах двох районів області
Оперативна ситуація по Харкову та області на ранок 26 квітня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, окупанти завдали низку ударів по Харкову та селищах Харківської області:
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06:09 - м. Харків. Влучання БпЛА типу «Шахед» в проїжджу частину. Постраждав 14-річний хлопець, отримавши гостру реакцію на стрес.
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05:00 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу спалахнула господарча споруда. Пошкоджено будинок та гараж.
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04:00 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Піски-Радьківські. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.
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21:49 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу. Також пошкоджено скління вікон та двері двох багатоквартирних будинків.
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21:30 - Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Грушівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, покрівля котельні, скління вікон і покрівля складської будівлі, друга складська будівля частково зруйнована, пошкоджено скління вікон та покрівля адмінбудівлі.
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21:30 - Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок влучання БпЛА спалахнув автомобіль на площі 10 м.кв. та трава на відкритій території на площі 0,5 га.
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15:20 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу БпЛА горіла лісова підстилка на площі 4 га.
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10:20 - Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілів горів будинок на площі 80 кв м. Також спалахнув будинок та гараж на площі 140 кв м.
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09:45 - Куп’янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів будинок та гараж на площі 120 кв. м. Також спалахнув будинок та гараж на площі 150 кв м.
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