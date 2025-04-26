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26.04.2025  10:00   Дмитро Колонєй

На Харківському напрямку загарбники більше 500 разів обстріляли позиції Сил оборони

Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 26 квітня 2025 рроку від ОТУ Харків.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби російські окупанти
  • завдали 2 авіаударів із застосуванням 3 КАБів,
  • задіяли 69 дронів-камікадзе,
  • також здійснили 536 обстрілів позицій захисників України. 
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Завдяки діям Сил оборони за минулу добу
  • ворог втратив 54 особи, з них 18 – безповоротними. 
Знищено та пошкоджено українськими воїнами 
  • 4 артилерійські системи; 
  • протитанковий засіб; 
  • засіб ППО; 
  • 16 автомобілів; 
  • 13 одиниць спецтехніки; 
  • 54 БпЛА. 
  • 66 укриттів для особового складу; 
  • місце зберігання ПММ; 
  • місце зберігання боєприпасів. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог гатив по Харкову та селищах двох районів області.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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