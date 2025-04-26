На Харківському напрямку загарбники більше 500 разів обстріляли позиції Сил оборони

Зірки схиляють до активності, але організм прагнутиме відпочинку – можливий внутрішній дисбаланс. Щоб уникнути хаосу, краще відкласти справи й присвятити день відновленню сил.

Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.