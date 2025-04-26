26.04.2025 10:37 Дмитро Колонєй
Вогнеборці загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами на Харківщині
Оперативна ситуація по Харківщині на 26 квітня 2025 року від ДСНС.
Вогнеборці загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 25 по 26 квітня 2025 року харківські рятувальники здійснили 56 оперативних виїздів:
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39 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
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2 – виїзд на перевірку після обстрілів;
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7 – на допомогу населенню;
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8 – інші виїзди.
Зафіксовано 6 пожеж , спричинених ворожими обстрілами в
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Берестинському,
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Куп’янському та
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Ізюмському районах області.
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Зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ, спричинивши пожежі у 4 приватних будинках та 2 гаражах на загальній площі близько 500 м кв.
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На території Борівської громади обстріли окупантів спричинили 2 пожежі у лісових масивах загальною площею понад 6 га.
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Близько 22:30 ворог вдарив по селу Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янщини. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та кілька будівель цивільної інфраструктури. Пожежі не було. Інформація про постраждалих не надходила.
За добу в природних екосистемах сталося 27 пожеж на загальній площі понад 17 га. До ліквідації 1 пожежі залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 244 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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