    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вогнеборці загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами на Харківщині
26.04.2025  10:37   Дмитро Колонєй

Вогнеборці загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 26 квітня 2025 року від ДСНС.


Вогнеборці загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 25 по 26 квітня 2025 року харківські рятувальники  здійснили 56 оперативних виїздів:
  • 39 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 2 – виїзд на перевірку після обстрілів;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 8 – інші виїзди.
 
Зафіксовано 6 пожеж , спричинених ворожими обстрілами в
  • Берестинському,
  • Куп’янському та
  • Ізюмському районах області.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • Зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ, спричинивши пожежі у 4 приватних будинках та 2 гаражах на загальній площі близько 500 м кв.
  • На території Борівської громади обстріли окупантів спричинили 2 пожежі у лісових масивах загальною площею понад 6 га.
  • Близько 22:30 ворог вдарив по селу Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янщини. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та кілька будівель цивільної інфраструктури. Пожежі не було. Інформація про постраждалих не надходила.
 
За добу в природних екосистемах сталося 27 пожеж на загальній площі понад 17 га. До ліквідації 1 пожежі залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
 
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 244 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку загарбники більше 500 разів обстріляли позиції Сил оборони.
 
Тэги:  пожежа, обстановка, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.04 Надзвичайні події У передмісті Харкова рятувальники боролися з вогнем 5 годин та ліквідували маштабну пожежу (фото) 24.04 Надзвичайні події Пожежу в Балаклійському лісництві ліквідовано після п’яти діб боротьби 24.04 Надзвичайні події Харків: внаслідок масованого удару ракетами та БпЛА сталися руйнування й пожежі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 