26.04.2025 10:37 Дмитро Колонєй

Вогнеборці загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 26 квітня 2025 року від ДСНС.



Вогнеборці загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 25 по 26 квітня 2025 року харківські рятувальники здійснили 56 оперативних виїздів:

39 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

2 – виїзд на перевірку після обстрілів;

7 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

Зафіксовано 6 пожеж , спричинених ворожими обстрілами в

Берестинському,

Куп’янському та

Ізюмському районах області.

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Зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ, спричинивши пожежі у 4 приватних будинках та 2 гаражах на загальній площі близько 500 м кв.

На території Борівської громади обстріли окупантів спричинили 2 пожежі у лісових масивах загальною площею понад 6 га.

Близько 22:30 ворог вдарив по селу Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янщини. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та кілька будівель цивільної інфраструктури. Пожежі не було. Інформація про постраждалих не надходила.

За добу в природних екосистемах сталося 27 пожеж на загальній площі понад 17 га. До ліквідації 1 пожежі залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 244 одиниці вибухонебезпечних предметів.