    
Главная Новини Харкова Влада Наслідки ворожого удару по місту могли б бути трагічними - Ігор Терехов
26.04.2025  12:00   Дмитро Колонєй

Наслідки ворожого удару по місту могли б бути трагічними - Ігор Терехов

Російський агресор вранці 26 квітня 2025 року атакував безпілотником Шевченківський район Харкова


Наслідки ворожого удару по місту могли б бути трагічними - Ігор Терехов
Як передає РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вибух стався біля житлового багатоповерхового будинку. Внаслідок атаки було вибито вікна, пошкоджено гараж, автівки та дитячий майданчик.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Наші комунальні служби оперативно закривають контури, адже сьогодні прохолодно. На щастя, обійшлося без поранених: на вулиці та на дитячому майданчику в момент удару нікого не було. Інакше наслідки могли б бути трагічними», - зазначив мер.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають наслідки атаки БПЛА росіян.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, бпла
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Влада Ігор Терехов зустрівся з представником Всесвітньої Лютеранської Федерації: що обговорювали 24.04 Влада ЮНІСЕФ продовжить підтримку Харкова по низці напрямків 24.04 Влада Ігор Терехов показав наслідки ворожого удару по Харкову делегації міжнародних партнерів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 