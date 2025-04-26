26.04.2025 12:00 Дмитро Колонєй

Наслідки ворожого удару по місту могли б бути трагічними - Ігор Терехов

Російський агресор вранці 26 квітня 2025 року атакував безпілотником Шевченківський район Харкова



Наслідки ворожого удару по місту могли б бути трагічними - Ігор Терехов



Як передає РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вибух стався біля житлового багатоповерхового будинку. Внаслідок атаки було вибито вікна, пошкоджено гараж, автівки та дитячий майданчик.

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«Наші комунальні служби оперативно закривають контури, адже сьогодні прохолодно. На щастя, обійшлося без поранених: на вулиці та на дитячому майданчику в момент удару нікого не було. Інакше наслідки могли б бути трагічними», - зазначив мер.