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26.04.2025  11:11   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова усувають наслідки атаки БПЛА росіян (фото)

Наводять лад у постраждалому районі міста працівники КП «Харківблагоустрій».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Шевченківському районі працівники комунального підприємства усувають наслідки атаки ворожого безпілотника:
  • прибирають бите скло
  • впорядковують прибудинкові території.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про атаку російських безпілотників та її наслідки.
 
Тэги:  благоустрій, агрессия россии, харків, бпла
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