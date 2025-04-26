26.04.2025 12:41 Дмитро Колонєй

У харківському метро вдосконалено процес прибирання вагонів

Як миються вагони наразі розповіли у харківській підземці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у харківському метро запроваджено сучасні методи миття вагонів. Замість традиційного ручного миття використовується сучасна техніка. Зокрема, впроваджено комплекс заходів з миття вагонів із застосуванням підлогомийних машин з ручним керуванням та пароочищувачів.

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Перехід на нові технології дозволяє значно підвищити якість прибирання, забезпечити ретельніше очищення салонів та підтримувати в належному санітарному стані рухомий склад.

Це важливий крок у підвищенні комфорту і безпеки пасажирів.