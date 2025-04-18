У Харкові тимчасово перекриють рух на частині вул. Зернової: деталі

З 19 квітня по 31 липня на вулиці Зерновій частково обмежать рух транспорту через реконструкцію теплових мереж. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут.
У Харкові з 19 квітня до 31 липня буде повністю заборонено рух транспорту на вулиці Зерновій – на ділянці від вулиці Кульчицького до Зернового 2-го проїзду. Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, передає РЕДПОСТ.
Обмеження пов’язані з плановою реконструкцією магістральної камери, яку проводитиме КП «Харківські теплові мережі» в районі перехрестя з Зерновим 2-м проїздом.
Для зручності водіїв буде організовано об’їзд перекритої ділянки прилеглими вулицями – Олександра Орлова, Академіка Волкова, Сергія Тимошенка та іншими.
Міська влада просить харків’ян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь планувати маршрути, враховуючи обмеження.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Енергетичній запроваджують обмеження руху транспорту через реконструкцію тепломереж. Роботи триватимуть понад три місяці.
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