    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові тимчасово перекриють рух на частині вул. Зернової: деталі
18.04.2025  21:38   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово перекриють рух на частині вул. Зернової: деталі

З 19 квітня по 31 липня на вулиці Зерновій частково обмежать рух транспорту через реконструкцію теплових мереж. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут.


Фото з відкритих джерел

У Харкові з 19 квітня до 31 липня буде повністю заборонено рух транспорту на вулиці Зерновій – на ділянці від вулиці Кульчицького до Зернового 2-го проїзду. Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, передає РЕДПОСТ.

Обмеження пов’язані з плановою реконструкцією магістральної камери, яку проводитиме КП «Харківські теплові мережі» в районі перехрестя з Зерновим 2-м проїздом.

Для зручності водіїв буде організовано об’їзд перекритої ділянки прилеглими вулицями – Олександра Орлова, Академіка Волкова, Сергія Тимошенка та іншими.

Міська влада просить харків’ян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь планувати маршрути, враховуючи обмеження.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Енергетичній запроваджують обмеження руху транспорту через реконструкцію тепломереж. Роботи триватимуть понад три місяці.

 

Тэги:  рух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Дороги та транспорт На Енергетичній у Харкові обмежать рух транспорту до кінця липня 30.03 Надзвичайні події Перекриття вулиці Луї Пастера: як зміниться рух транспорту 10.02 Дороги та транспорт По набережній та провулку у центрі Харкова заборонено рух на два місяці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 